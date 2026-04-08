韓国観光公社が後援するファンツアー「Invitation from KOREA with your 推し」。記念すべき第1回目は、人気声優・阿部敦さんと韓国・釜山を楽しめるツアーが開催！今回は、ツアーの見どころをご紹介します。甘川文化村の観光や記念撮影、ファンミーティングなど、見どころがぎゅっと詰まった内容に♡ 4月13日（月）まで募集中なので、ぜひチェックしてくださいね。阿部 敦さんってどんな人？阿部 敦（あべ あつし）2007年に