【DESERT EAGLE .50AE JPエディション CO2 ver. BK（再販）】 発売中 価格：30,800円 ライラクスは、ガスブローバックガン「DESERT EAGLE .50AE JPエディション CO2 ver. BK」の再販分を販売している。価格は30,800円。 本商品はアメリカの銃器メーカー「MAGNUM RESEARCH(R)」社から正式なライセンスを取得した「DESERT EAGLE（デザートイーグル