台湾発のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」を展開するゴンチャ ジャパン（東京都港区）は、4月15日、神戸市西区の商業施設「プレンティ」に「ゴンチャ プレンティ西神中央店」をオープンする。出店場所はプレンティ専門店一番館。客席数は33席で、営業時間は午前10時から午後8時まで。「プレンティ西神中央店」外観イメージ（写真：ゴンチャ ジャパン）ゴンチャは2015年の日本上陸以降、全国で店舗数を拡大し、現在は200店