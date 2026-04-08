◆第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）＝４月８日、美浦トレセン第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）で重賞に初挑戦するゴーラッキー（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）は、デビューから無傷の２連勝。勢いそのままに初タイトルを狙う。１週前追い切りは６