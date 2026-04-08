◆パ・リーグソフトバンク―西武（８日・みずほペイペイ）最下位・西武が首位・ソフトバンクから２試合連続で先制した。初回２死走者なしで「３番・捕手」で先発出場のドラ１・小島大河捕手（明大）が、相手先発・徐若熙の１５３キロ直球を振り抜いた打球は、右翼スタンドへの今季２号ソロとなった。小島は３月３１日・オリックス戦（ベルーナＤ）でプロ１号本塁打を放っている。