公明党の竹谷代表が、6日、静岡市を訪れ、「2年後の参院選では、中道改革連合として今以上の議席を獲得する」と述べました。公明党の竹谷とし子代表は、6日、静岡市内で公明党県本部が開いた「春の集い」で講演しました。公明党は、2027年4月の統一地方選では中道改革連合に合流せず、公明党独自の候補を擁立することを決めています。竹谷代表は統一地方選に関して、空白区は立憲民主党と協力体制をとる考えを示した上で…。（公明