８日午後、長野県佐久市で小学5年生の女子児童2人が車にはねられました。女子児童2人は軽傷で、佐久市内の病院に搬送されました。警察や消防によりますと８日午後4時ごろ、佐久市岩村田の県道交差点で横断歩道を渡っていた小学5年生の10歳の女子児童2人が普通乗用車にはねられました。女子児童2人は佐久市内の病院に搬送されましたが顔や膝にけがをするなど軽傷です。現場は信号機のある丁字路で児童は下校する途中だったとみられ