相良油田で知られる静岡･牧之原市の公園で、太平洋岸唯一の産油地ならではのイベントが行われました。このイベントは、油田跡地の近くに整備された「相良油田の里公園」の桜の開花にあわせて行われたものです。会場では相良油田から汲み上げられた原油でバイクを走行させる挑戦が行われました。来場者は1955年ごろまで良質な原油が産出されていた相良油田を懐かしんでいました。