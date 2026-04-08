ソルテラを155mm伸ばしたステーションワゴンスバル・ソルテラを155mm伸ばし、ステーションワゴン・ボディを与えたのが、新型バッテリーEVのe-アウトバック（トレイルシーカー）。堂々とした佇まいの、クロスオーバーと呼べる。【画像】381psの魅力的な電動ステーションワゴンスバルe-アウトバックサイズの近いEVは？全132枚フロントノーズからリアドアまでは、ソルテラと基本的に同じ。だが、垂直へ近いテールゲートと水平な