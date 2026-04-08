BSテレ東は10日深夜24時からの放送枠を大幅にリニューアルする。『まぜこぜFriday』と冠し「多種多様で、他局にはない番組を放送する」としている。既存の放送概念やジャンルにとらわれない予測不能な面白さ、斬新さという番組内容だけでなく、15分の放送枠、YouTubeオリジナルスピンオフの配信と、各SNSとも連動性を強めながら発信する。【番組カット】どんな番組に!?出演する超特急・シューヤ新放送枠で放送する記念すべき1