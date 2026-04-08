見頃を迎え、多くの観光客が訪れている「三春滝桜」＝8日午後、福島県三春町日本三大桜の一つで、国の天然記念物に指定されている福島県三春町の「三春滝桜」が見頃を迎えている。3月の大雪で枝が2本折れたが景観に大きな影響はなく、春の陽気に恵まれた8日には、流れ落ちるように満開に咲いた薄紅色の花を大勢の人が楽しんだ。町によると、滝桜は高さ約13.5メートルのベニシダレザクラで、樹齢は千年を超えるとされる。千葉県