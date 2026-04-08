8日、韓国大統領府で会談する石破茂前首相（左）と李在明大統領（共同）【ソウル共同】石破茂前首相は8日、韓国大統領府で李在明大統領と会談し「政治だけでなく民間レベルでも緊密な関係を築き、地域の発展につながることを願う」と述べた。李氏は、石破氏の首相在任中に「韓日関係が安定し、以降も協力がうまくいっている」として感謝の意を表明した。石破氏は「外交面で最も重視したのは日韓関係の発展だった」と振り返った