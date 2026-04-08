2024年に松山城付近で発生した土砂崩れを巡り、記者会見する片山章さん＝8日午後、松山市松山市の松山城付近で2024年7月、3人が死亡した土砂崩れを巡り、被災した住民側は8日、災害の危険性を予見できたのに対策しなかったなどとして業務上過失致死の疑いで、野志克仁市長と市幹部を愛媛県警松山東署に刑事告発した。住民側は記者会見で「原因と責任を明らかにしてほしい」と訴えた。告発したのは、現場近くのマンションの住民