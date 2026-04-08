日本サッカー協会は8日、米国遠征に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」で清家（ブライトン）がけがのため参加しないと発表した。追加招集はしない。日本はアウェーで米国と11日（日本時間12日）、14日（同15日）、17日（同18日）に対戦する。