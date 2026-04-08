８日午後１時５０分頃、福岡市中央区の舞鶴公園で、「桜の木が根元から倒れた」と通行人から１１０番があった。同公園管理事務所によると、倒れたのは高さ約１５メートルのソメイヨシノで、けが人はなかった。舞鶴公園は約１０００本の桜が咲く名所。同日まで「福岡城さくらまつり」が開かれ、多くの花見客がいた。園内には樹齢５０年を超える木が多くあり、市によると、今回倒れたのは７０年近く経過しているとみられるという