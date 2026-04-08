緊迫するイラン情勢で大きな動きがありました。交渉期限を目前に、アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。このニュースについて、FNNワシントン支局・林英美記者とお伝えします。榎並大二郎キャスター：ポイントは「2週間の停戦合意が守られるのか」、「原油価格にも影響、戦闘終結はどうなるのか」の2点です。まずは1点目、トランプ大統領がイランに圧力をかけ続ける中で明らかになったこの2週間の停戦ですが、本当に合意