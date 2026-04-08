終戦直後、男鹿市の本山に墜落したアメリカの爆撃機B29をめぐる、ドローンやレーザーを活用した共同調査が行われました。詳しい分析結果が出るまでに数週間かかる見通しで、墜落による地形の変化など新たな痕跡の発見に期待がかかります。共同調査は、秋田市の探検家・髙橋大輔さんが横手市の「奥山ボーリング」と由利本荘市の「あおいドローンサービス」と連携して行っています。終戦