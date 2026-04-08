県の旅行支援制度を巡り、助成金などをだまし取ったとして鹿角市で3人が逮捕された事件の裁判です。検察は事件の主犯だったとして、宿泊施設を経営していた女に懲役5年を求刑しました。起訴されているのは、鹿角市で営業していた宿泊施設、五の宮のゆの運営会社の社長だった、藤原サダ子被告79歳です。起訴状などによりますと、藤原被告はコロナ禍に行われた県などの旅行支援制度を巡り、従業員だった女2人と共謀し助成金約1,300万