日本学生野球協会は、大館桂桜高校の野球部の部長と副部長を3か月の謹慎処分としました。部員に体罰を加えり暴言を浴びせたりしていたということです。県教育庁などによりますと、部員に体罰を加えたり、暴言を浴びせたりしたなどとして、日本学生野球協会は7日、大館市の大館桂桜高校野球部の部長と副部長を3か月間の謹慎処分を受けました。7日に日本学生野球協会から県高野連に報告があり、8日に県教育庁と高校が処分の内容を把