中東情勢の影響により、石油からつくられるアスファルトの価格が急激に上昇しています。県内では冬場に傷んだ道路の補修工事が始まっています。アスファルトの価格はさらに上がる可能性もあり、工事を請け負う会社からは不安の声が上がっています。北嶋大聖記者「道路のひび割れなどに入り込んだ水が冬から春にかけて凍ったり溶けたりを繰り返すうちにもろくなって穴が開きます。こうした穴の補修工事が今各地で行われています」6