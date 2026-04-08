「走る楽しさ」を追求した新型モデルホンダは2026年内に発売を予定している新型小型EV「スーパーワン」の先行Webサイトを2026年2月12日に公開しました。いよいよ市販化に向けた動きが本格化してきたことを示すものであり、日本市場を皮切りに登場するモデルとして、大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「コンパクト“5ドアスポーツカー”」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）スーパーワンは