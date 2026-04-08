セレブなマダムが選んだ「愛車候補」がスゴすぎた！もとフジテレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーの中村江里子さんが、2026年3月29日に自身のInstagramを更新し、次に検討している「愛車」候補に試乗したことを明かしました。以前住んでいたパリからイタリア・ミラノへ短期移住中だという中村さんですが、いったいどのようなクルマを検討しているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「中村江里子」の次期