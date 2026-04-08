きょう4月8日は仏教の開祖、釈迦が生まれたとされる日です。誕生を祝う行事、「花まつり」が、四国霊場第75番札所の総本山善通寺で開かれました。 【写真を見る】4月8日は釈迦が生まれたとされる日総本山善通寺で参拝者も一緒に「花まつり」【香川】 釈迦の誕生を祝う、「花まつり」です。生まれたばかりの姿を表現した「誕生仏」が、子どもたちが引く白い象の背中に乗せられて、釈迦如来を安置する場所まで運ばれました。 僧