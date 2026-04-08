ブルーミング中西が、PlayStation Official Licenseシリーズの新商品を4月10日より発売することを発表した。同社直営の自動販売機、オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」、マルイ一部店舗、ヤマシロヤにて取り扱われる。 【画像あり】PSハードの人気シリーズやハードがデザインにラインナップ一覧 今回の新商品は、『どこでもいっしょ』『サルゲッチュ』『The Last of