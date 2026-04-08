グランドハイアット東京は、世界で愛される「ポケットモンスター」の誕生30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、6月20日から8月26日の期間限定で開催する。【写真多数】ポケモンたちが出迎える客室やオリジナルアメニティ、朝食、ディナーなど対象のプランは1日1室限定の「グランド アドベンチャー スイートステイ」と、1日8室限定の「グランド アドベンチャー