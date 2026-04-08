免許停止中にもかかわらず、乗用車をいわゆる「ながらスマホ」で運転したとして、兵庫県尼崎市の自営業の男（39）が逮捕されました。 兵庫県警交通機動隊が4月8日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕したのは、尼崎市西難波町の自営業の男（39）です。 同隊によると、男は8日午後1時すぎ、免許停止中にもかかわらず乗用車を運転し、神戸市中央区脇浜町の国道2号を三宮方面に走行。 さらにその際、スマートフォンを使用し