◇プロ野球セ・リーグDeNAー中日(8日、横浜スタジアム)DeNAのコックス投手が初回から2ランホームランを被弾しました。勝てば、球団外国人史上初の開幕からの2戦2勝がかかる戦い。前回の1日の阪神戦では安定感あるピッチングを披露し6回、被安打5、7奪三振、1失点と好投しました。初回2アウト3塁のピンチを招くと細川成也選手に投じた3球目のストレートを捉えられレフトスタンドへ先制弾を放たれました。続くボスラー選手にもツー