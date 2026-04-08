人気アイドルのライブやスポーツ観戦のチケットの高額転売が問題となるなか、転売を繰り返していた女性が取材に応じ、軽い気持ちで始めた末に多額の「解決金」の支払いを余儀なくされた経験を語った。インターネット上のチケット仲介サイトが不正転売の温床となっている構図も浮かぶ。（中村俊平）定価の１０倍取材に応じたのは、昨年春まで３年間、男性人気アイドルのライブのチケット転売を繰り返していたという東京都内の２