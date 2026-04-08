ボートレースからつのＧIII「オールレディースＳｐｒｉｎｇＣｕｐ」が８日に開幕した。福山恵里奈（３０＝山口）は初日８日が３０歳となる誕生日。迎えた開幕戦は３コースからコンマ００の強烈な踏み込みから人気を集める魚谷香織をまくってバースデー勝利をゲット。「スタートは助かりました。誕生日に１着は記憶にないですね」と自らを祝う白星に笑みがこぼれた。「特徴は分からないけど全体にバランスが取れて悪くない