今年3月、名古屋市中区の店舗で、男子大学生に「刺しちゃうよ」などと言い、現金を脅し取ったとして、15歳の高校生4人が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕されたのは、いずれも15歳の高校生で愛西市と弥富市、蟹江町に住む少年4人です。 警察によりますと、4人は今年3月、中区の店舗敷地内で、来店していた男子大学生（19）に「足を踏まれて靴が汚れた。1万5000円くらいするから払えよ」、「刺しちゃうよ」などと