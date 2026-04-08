【あの頃、テレビドラマは熱かった】柳楽優弥「九条の大罪」23歳新人が大バズり！ 配信ドラマに才能流出→地上波テレビの“終わりの始まり”「大奥〜第一章〜」（2004年／フジテレビ系）◇◇◇“エロかっこいい”22歳の倖田來未が「♪ハニーフラッシュ」と腰をくねらせた一方で、39歳の古田敦也がファンの前で涙をぬぐった2004年の秋。おじさんたちは女子たちの多めの露出にニヤケながら、古田の男気とプロ野球の行