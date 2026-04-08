ドル円１５８．４０近辺、ユーロドル１．１６８０近辺、ややドル買戻し＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ややドルに買戻しが入っている。ドル円は158.05付近を安値に、足元では158.40付近に下げ渋り。ユーロドルは1.1709付近を高値に、1.1680付近へと小反落している。中東紛争の一時停戦の報道が流れたことを受けて、東京市場では大幅にドル安が進行した。しかし、この時間帯にはドル売りの動きは消化されており、次