イラン情勢の影響は、名古屋の公共サービスにも影を落としています。 【写真を見る】“異例の対応” 軽油が燃料の市バスやごみ収集車 入札不調で“随意契約”に 価格約2倍に跳ね上がり｢困惑しています…｣ 名古屋市交通局によりますと、市内の約1000台の市バスの燃料は軽油です。入札は年に4回行い、3か月分の調達業者を決定しますが、4月～6月までの3か月分の入札が不調に終わり、4月分の軽油約1200キロリットルにつ