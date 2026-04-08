男性が殴られ重体。元雇い主が逮捕されました。 【写真を見る】殴られた男性は意識不明… 元雇い主の43歳男を逮捕 ｢事件性疑われる患者が搬送された｣ 病院の通報で発覚 金銭の貸し借りも…名古屋 逮捕・送検されたのは、名古屋市天白区の塗装業 真茅正志容疑者（43）で、警察によりますと4月6日、自宅近くの路上で50代くらいの男性の顔などを殴り、けがをさせた疑いがもたれています。 殴られた男性は、頭の骨を折るなどして意