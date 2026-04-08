◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝８日、栗東トレセン明らかに調子が上向いている。ホープフルＳ覇者のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、松山弘平騎手を背に栗東トレセンのＣＷコースで３頭併せの最後方を追走。３、４コーナーから抜群の手応えで追い上げると、直線では体全体を使った前後肢を限界まで開く大きなストライド走法に移行。