◆パ・リーグソフトバンク―西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・周東佑京外野手が体調不良のため欠場することになった。スタメン発表時点では周東が「９番・中堅」で名を連ねていたが、初回表の守備では二塁で出場予定だった牧原大が中堅守備へ。周東に代わって野村が「９番・遊撃」に入り、遊撃でスタメンだった川瀬は二塁に入った。プレーボールがかかる直前に、交代がアナウンスされた。