ヤクルトの奥川恭伸投手（２４）が今季初白星を目指し、９日の阪神戦（甲子園）で先発する。２日の広島戦（神宮）で今季初先発。７回を投げ３安打１失点も、勝ち負けはつかなかった。阪神打線について「どこからでもつながっているので、強いなって印象ですね」。ホーム開幕の３連戦ともあり、虎党の応援には「声援の声が大きいと感じます。早くアジャストできるように努力したい」と首位攻防戦のトリを勝利で締める。