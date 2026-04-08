初心者にもおすすめ！焼くまで10分のレモンケーキ ケーキ作りは手間も時間もかかるイメージがありませんか？今回紹介するのは、たった10分の作業で作れる、フランス生まれのレモンケーキ「ウィークエンドシトロン」です。難しい工程はないので、お菓子作りの初心者にもおすすめですよ。 ※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 実際に試した人も、簡単でおいしいと絶賛 つくれぽ（作りました