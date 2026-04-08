■これまでのあらすじ課長である斗真に近づき、破滅へと追い込んだ深山乙葉。彼女の同期は、深山のことを「人の心の隙を見つけるのが上手」と話す。彼女の真の狙いは斗真ではなく、澪なのではないかと告げられる。深山の真なる目的は、なんなのか…？【深山乙葉 Side Story】澪部長はすばらしい人、完璧な女性です。澪部長に浅田課長は不釣り合いでした。だから、私が追い払ってあげたんです。私だけが部長の味方。私こそが一番部