◇JABA四国大会予選リーグJR九州13―1四国銀行（2026年4月8日春野）JR九州が2勝1分けで予選リーグを終え、9日に行われる決勝トーナメントに進出した。先発した2年目左腕・稲山拓峰（たくみ）投手（23）は、四国銀行を相手に5回1失点と好投。打線も大量13得点を挙げ、7回コールドで大勝した。「結果としてチームが勝てたのは良かったですが、内容的にはコントロールに苦しみましたし、真っすぐの切れも落ちていたと思いま