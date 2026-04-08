8日から「びっくりドンキー」が値上げです。対象となるのは、全メニューの3分の2にあたる117品目です。関東の都市型の店舗では「レギュラーバーグディッシュS」の価格が940円から990円に、「チーズバーグディッシュS」は1140円から1190円に引き上げられます。（※イートイン・税込みの価格）原材料費や人件費、エネルギーコストの高騰などが要因です。今回の値上げに中東情勢による影響は含まれておらず、運営会社は「事態の変化を