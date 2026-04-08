有明海で養殖ノリの種付け作業が始まり、海面に広がる色とりどりのノリ網＝2025年11月、佐賀市沖（共同通信社ヘリから）養殖ノリの産地で知られる佐賀県が、のりの販売額で4年ぶりに日本一を奪還する見通しとなった。佐賀県有明海漁協が8日、明らかにした。少雨や赤潮の影響で、昨季までは兵庫県に首位の座を明け渡していたが、今季は前半に摘み取る秋芽ノリが豊作だった。販売枚数も現時点では首位だが、2位の兵庫県は5月に入