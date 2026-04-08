警視庁は今後予想される人員不足への対策としてきょう若手警察官を中心としたリクルーティングチーム「MPDキャリアフロンティア」を発足させました。筒井洋樹 警視総監「皆さんに今回与えられたミッションは、10年後20年後の未来の警視庁を作る活動です。1人でも多くの優秀な人材を惹きつける、そういう活躍をぜひお願いをいたします」「MPDキャリアフロンティア」は採用活動に専従するリクルーティングチームで、若手警察官