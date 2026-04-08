先月、東京・新宿区の携帯電話販売店で店長が手足を縛られ、現金やスマートフォンなどが奪われた事件で、警視庁は実行役の男ら3人を逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、職業不詳の布施大輝容疑者（33）ら3人です。布施容疑者ら3人は先月14日、新宿区の携帯電話販売店に押し入り、店長の40代男性の手足を粘着テープで縛り暴行を加え、けがをさせ、現金およそ73万円とスマホ84台などを奪った疑いがもたれています。