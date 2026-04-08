8日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引された。午後5時現在は前日比1円66銭円高ドル安の1ドル＝158円20〜22銭。ユーロは51銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円01〜05銭。米国とイランの停戦が発表されたことを受けて中東情勢悪化への懸念が後退し、ドルを売る動きが強まった。停戦期間は2週間とされる。市場関係者は「停戦が続くかは見通せず、まだ予断を許さない」と話した。