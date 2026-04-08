歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が8日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。自宅での思わぬトラブルを報告した。7日、「止まらない。。。」と題してブログを更新。タレントで二男の矢島名月（22）がキッチンで洗い物をしていた際に「突然水が止まらなくなり」と明かし、急きょ元栓を止めて対応したことをつづった。翌朝はキッチンの水が使えない状態となり、「キッチンと洗面所を行ったり来たりでお昼ごはんの支度」と