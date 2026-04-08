世界各国の子育ての知恵・知識を体験日本に住む外国人のママ・パパから各国の子育ての知恵や知識を体験しながら学べる「世界赤ちゃん祭り」が、東京・豊島区役所の中の「としまセンタースクエア」で3月29日に開催されました。【写真を見る】世界の子育ての知恵を体験！多文化共生子育てフェスティバル『世界赤ちゃん祭り』今年で3回目となるこのイベントで、特に賑わっていたのは「ネパール式ベビーマッサージ」の体験会です。ネパ