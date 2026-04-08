「いらない」って言ったのに、やっぱり「いる」って…これが毎朝続くんですよね。小さいことのように見えて、こういう積み重ねが一番じわじわくるんです。美和さんのモヤモヤ、すごくわかる気がします…。夫の気分屋ぶりは、コーヒーだけでは終わらないみたいで、この先もっと大きなトラブルに発展していきそうな予感。>>【まんが】気分屋な夫に疲れる(ウーマンエキサイト編集部)