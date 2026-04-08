長野県は8日、県石油商業組合（長野市）の北信支部によるガソリン価格カルテル事件を巡り、県の業務改善命令に対する対応が不十分だとして、組合に具体的な改善計画を策定して報告するよう行政指導した。報告期限は5月26日。北信支部は昨年11月、公正取引委員会より排除措置命令を受けている。県は2月、法令順守や再発防止に必要な対応が行われていないとして、中小企業団体組織法に基づく業務改善命令を出し、3月27日までに改