政府は8日、防衛力強化の一環として有事の際に自衛隊や海上保安庁による利用に備え整備する「特定利用空港・港湾」に、北海道や宮城、愛知両県など8道県の計17カ所を追加すると発表した。持ち回りの関係閣僚会議で決めた。